الطيران الأسترالى يجرى أول طلعاته الجوية فوق سوريا

قام الطيران الاسترالي بمهمته الاولى فوق سوريا ليل الجمعة السبت، كما اعلنت وزارة الدفاع الاسترالية السبت.

وقد كشفت كانبيرا عن هذا الامر بعد ايام على اعلانها توسيع تدخلها الى ابعد من العراق، من اجل التصدي بشكل افضل لتنظيم داعش.

وأعلنت وزارة الدفاع الاسترالية في بيان ان الطيران الاسترالي "قام بمهمته الاولى في سوريا هذه الليلة، وعاد الى قاعدته في الشرق الاوسط" وأضافت "لم يتم استخدام اي سلاح خلال المهمة".

وأوضح البيان ان الطائرات التي استخدمتها القوات الجوية الملكية الاسترالية هي طائرتا اف/آي-18آي هورنت، وطائرة-خزان كاي.سي-30آي وطائرة رادار اي-7آي.

وقال الجنرال ستو بلينغام، قائد السرب الاسترالي في الشرق الاوسط، ان طائرتي الهورنت كانتا تبحثان عن اثر لنشاط معاد في شرق سوريا.

من جهة أخرى تسببت الاشتباكات المسلحة بين القوات السورية وعناصر كتائب"جيش الاسلام" فى قطع الطريق الدولي بين العاصمة السورية دمشق و مدينة حمص فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر موالية و معارضة اليوم لوكالة الانباء الالمانية(دب ا) ان " مقاتلي جيش الاسلام اشتبكوا مع القوات السورية على أبواب دمشق من جهة طريق حمص الدولي قرب دوار بانوراما و محطة وقود رحمة، و تم قطع الطريق الذي هو شريان رئيسي لربط العاصمة مع الداخل و الساحل السوري بعد اشتباكات مستمرة منذ ليل امس حيث سيطرت الكتائب المقاتلة على منطقة تل كردي و محيط سجن عدرا المركزي".

و اعتبرت وسائل اعلام رسمية ان" عشرات الارهابيين قتلوا في المعارك التي دارت في مناطق من ريف دمشق" فيما اعتبرت كتائب " جيش الاسلام و أجناد الشام ان الثوار تقدموا إلى مشارف العاصمة و اغتنموا عدة آليات ثقيلة من الأسلحة و دمروا بعضها و ان القتلى و الجرحى بالعشرات".

وقال العديد من الاهالي و السكان في منطقة حرستا و محيط ضاحية الاسد السكنية انهم " لم يتمكنوا من الخروج من منازلهم طوال ليل امس و صباح اليوم او اجتياز الطريق الدولي المحاذي لهم نتيجة الاشتباكات القوية بين الجانبين".

وبث ناشطون على شبكة الانترنت صورا تظهر احتراق و تدمير آليات عسكرية وسيارات في مناطق الاشتباكات التي لا تبعد عن قلب العاصمة السورية اكثر من 15 كلم شمال شرق دمشق.

من جهة اخرى، قالت مصادر طبية وميدانية صباح اليوم السبت ان " حصيلة ضحايا القصف على احياء في دمشق ( منذ ليل امس حتى صباح اليوم ارتفعت إلى 15 قتيلا و نحو 20 جريحا معظمهم في حيي دويلعة و الطبالة".

و يأتي التصعيد " النوعي " في المعارك بين القوات السورية و عناصر المعارضة، كما وصف اليوم في دمشق" مؤشرا إضافيا على عمق الخلافات بين أطراف الصراع في الداخل و الخارج ".

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