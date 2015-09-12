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نادى القضاة يقاضى مواقع إخوانية نشرت معلومات كاذبة حول رواتب المستشارين

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نادى القضاة يقاضى مواقع إخوانية نشرت معلومات كاذبة حول رواتب المستشارين نادى القضاة يقاضى مواقع إخوانية نشرت معلومات كاذبة حول رواتب المستشارين
أعلن المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى قضاة ، أن النادى سيتقدم خلال الساعات القليلة القادمة، ببلاغات إلى النيابة العامة ضد مختلف المواقع الإلكترونية التى نشرت أرقاما وبيانات مالية كاذبة ومزورة، ادعت أنها تخص جداول لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدرجاتهم المختلفة، بصورة لا تمت للحقيقة بصلة ولا أساس لها من الواقع.

وقال "فتحى" فى بيان له اليوم السبت، إن رواتب القضاة تأتى فى المرتبة رقم 26 بين قطاعات الدولة المختلفة.

وأشار إلى أنه سيطلب من النيابة العامة التحقيق الفورى مع كل من نشر تلك الأخبار والبيانات المضللة والتى تأتى فى إطار الخطة الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، للوقيعة بين شعب مصر وقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، وفى صدارتها قضاء مصر الشامخ الذى يكن له الشعب كل احترام وتقدير ولا ينسى دوره فى حماية مصر من القتلة ومرتكبى جرائم الخيانة، ودفاعه عن الشرعية الدستورية والقانونية فى مواجهة حكم الإخوان، والذى مهد الطريق لثورة 30 يونيو التى حررت مصر من حكم الجماعة الإرهابية.

وناشد رئيس نادى القضاة، الشعب المصرى ضرورة أخذ الحذر من خطة الجماعة الإرهابية، لإثارة الفتن والوقيعة بين فئات الشعب عبر نشر الشائعات الكاذبة والمغرضة، كما ناشد كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة فى مواجهة تلك المواقع الإلكترونية المشبوهة، لما تبثه من سموم وفتن.

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مصر 365

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