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وصول سما المصرى محكمة جنوب القاهرة لتقديم أوراق ترشحها للبرلمان

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وصول سما المصرى محكمة جنوب القاهرة لتقديم أوراق ترشحها للبرلمان وصول سما المصرى محكمة جنوب القاهرة لتقديم أوراق ترشحها للبرلمان
وصلت منذ قليل، الفنانة سما المصرى إلى لجنة الانتخابات المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة لتقديم أوراق ترشحها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت الفنانة سما المصرى، قالت إنها ستقدم أوراق ترشحها للانتخابات البرلمانية صباح اليوم السبت فى محكمة جنوب القاهرة بزينهم، للمنافسة على المقعد الفردى فى دائرة عابدين.

وأكدت سما لـ"اليوم السابع"، أنها ستخوض الانتخابات من أجل تلبية مطالب أهالى دائرة عابدين، ولفتت إلى أن هدفها الأساسى هو خدمة قضايا المرأة من الدرجة الأولى.

وعن إمكانية تقديم أى أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترشحها للانتخابات، أوضحت أنها اعتزلت الفن من أجل السياسية، وتابعت: "أرفض أن يقال عنى راقصة وكل من يقدموا فقرات غنائية من الفنانات يقدمن رقصة خلال الأغنية".

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