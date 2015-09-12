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الأعلى للجامعات: قبول الحاصلين على الثانوية الليبية بشهادة موثقة من السفارة

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الأعلى للجامعات: قبول الحاصلين على الثانوية الليبية بشهادة موثقة من السفارة الأعلى للجامعات: قبول الحاصلين على الثانوية الليبية بشهادة موثقة من السفارة
قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الليبية خاطبت المجلس لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الليبية بالجامعات المصرية من خلال قبولهم بنسخة موثقة من السفارة الليبية فى للشهادات، التى حصل عليها الطلاب حتى يتم استخراج الشهادات الخاصة بهم.

وأضاف "حاتم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس وافق على قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الليبية بعد حصولهم على توثيق شهاداتهم من السفارة الليبية، مؤكدا أن الطالب يوقع على إقرار بإحضار أصل الشهادة الثانوية حال الحصول عليها.

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