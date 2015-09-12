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سما المصرى تختار رمز"الخاتم" أثناء تقدمها بأوراق ترشحها للبرلمان

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سما المصرى تختار رمز"الخاتم" أثناء تقدمها بأوراق ترشحها للبرلمان سما المصرى تختار رمز"الخاتم" أثناء تقدمها بأوراق ترشحها للبرلمان
اختارت الفنانة سما المصرى رمزالخاتم، أثناء تقديمها أوراق ترشحها للانتخابات البرلمانية المقبلة، بمحكمة جنوب القاهرة، وكانت سما قد اختارت رمز "الدبابة" قبل أن تستبدله بـ"الخاتم".

فيما شهدت محكمة جنوب القاهرة تشديدات أمنية مكثفة فور وصول سما المصرى لتقديم أوراق ترشحها للانتخاب البرلمانية المقبلة، ومنعت قوات الأمن دخول المرشحين أثناء وجود سما فى القاعة.


>- وصول سما المصرى محكمة جنوب القاهرة لتقديم أوراق ترشحها للبرلمان

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