ضبط صيدلى وعامل بحوزتهما نصف كيلو حشيش و500 قرص مخدر بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط صيدلى وبحوزته 500 قرص ترامادول بقصد الإتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

كان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور برئاسة المقدم حازم الشيخ رئيس المباحث من ضبط " ا.م.ع. " صيدلى ومقيم أبو حمص حال قيادته السيارة رقم 41691 ملاكى البحيرة "بدون تراخيص" (جارى فحصها) بناحية قرية زاوية غزال دائرة المركز وبحوزته عدد ( 500 ) قرص مخدر "ترامادول" ومبلغ مالى 1370 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر المحضر رقم 22887/125 جنايات المركز.

كما تم ضبط عامل مقيم عزبة 13/ مركز حوش عيسى والسابق اتهامه فى عدد ( 4 ) قضايا متنوعة "مخدرات، سرقة، خيانة أمانة" آخرها القضية رقم 155/2005 جنايات قسم الدقى جيزة "مخدرات " وبحوزته عدد (37) قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام، مبلغ مالى 500 جنيه، هاتف محمول "بقصد الاتجار" وجارى تحرير المحضر اللازم.