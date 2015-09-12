نقابات مهنية تحجم عن المشاركة بمظاهرات الخدمة المدنية وتفضل الحوار

حسمت الجمعيات العمومية لنقابات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والضرائب العقارية المستقلة، قراراتها بعدم مشاركة أغلبية أعضائها على مستوى الجمهورية فى مظاهرات حديقة الفسطاط اليوم السبت ضد قانون الخدمة المدنية، واختيار مسلك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وهو الحوار مع الحكومة والتعويل على إيقاف القانون بالدفع ببعض المرشحين فى مجلس النواب القادم وأبرزهم طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات وذلك فى دائرة كفر شكر بالقليوبية.

وعلى الرغم من أن أصحاب القرار وهم موظفو الجهاز الإدارى للدولة ما بين متردد فى المشاركة ومعلن عن المشاركة، حسمت المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية موقفها بالمشاركة، وهى كالتالى: مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحق فى التعليم ومركز المرأة الجديدة والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومركز الأرض ومركز الحق فى الصحة، ومن القوى الشبابية والأحزاب كل من حركة شباب 6 أبريل والحركة الثورية الاشتراكية يناير وحركة الاشتراكيين الثوريين وحزب مصر القوية وحزب العمال والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى المصرى التأسيس وحزب مصر الحرية وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحزب الدستور وحزب الوسط، وحزب التجمع والعربى الناصرى وحزب الوفد.

بيما تراجعت نقابات العاملين بالإسعاف والصحة والصيادلة والسكك الحديدية والنقل العام والمعلمين، عن المشاركة فى المظاهرات بدعوى أن القانون لا يخصهم ولا ينطبق عليهم لكن سيرسلون بعض الممثلين عنهم للمشاركة الرمزية كأحد أنواع التضامن المعنوى، أيضًا تراجع العاملون فى المحاكم والنيابات عن المشاركة بعد إلغاء الأجازات الاعتيادية والدورية والتبادلية بين العاملين بحجة وجود عمل مزايد بسبب فتح باب التقدم لانتخابات مجلس النواب وتحسبًا لوقوع أية أعمال شغب قد تتطلب تواجد هؤلاء الموظفين فى عملهم مما دفع تنظيماتهم النقابية تعلن تعليق المشاركة.