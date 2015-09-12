إيران تبلغ السعودية استعدادها لاستقبال جرحى حادث الحرم المكى

أبلغ وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زاده هاشمي وزارة الصحة السعودية استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم خدمات العلاج للمصابين جراء سقوط رافعة بناء في الحرم المكي واستقبالهم في المستشفيات الإيرانية.

صرح بذلك رئيس المركز الاعلامي بوزارة الصحة عباس زارع نجاد، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وأضاف زارع ان الفرق المتخصصة التابعة لجمعية الهلال الاحمر الإيراني المرافقة للحجاج الايرانيين استقرت في المستشفيات السعودية لتقديم خدمات العلاج للجرحى سواء الإيرانيين او غيرهم.

وكانت رافعة بناء بالساحة الشرقية للحرم المكي قد سقطت، امس الجمعة، فخلفت 107 قتلى و238 جريحا في آخر حصيلة للدفاع المدني السعودي.

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