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جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى وأخرين بقضية «التخابر مع قطر»

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جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى وأخرين بقضية «التخابر مع قطر» جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى وأخرين بقضية «التخابر مع قطر»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في القضية المعروفة اعلاميا بـ “التخابر مع قطر”.

ويواجه المتهمون تهم التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة تتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد فهمى  إلى شهادة قائد الحرس الجمهورى السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام فى القضية.

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