تعرف على أعراض ارتفاع دهون الكبد

دهون الكبد من المشاكل المرضية التى يتعرض لها البعض نتيجة للعديد من العوامل.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أهم أعراض وطرق تشخيص دهون الكبد أو ما يعرف بالكبد الدهنى.

أعراض الإصابة بالكبد الدهنى.

تشخيص الكبد الدهنى

أسباب الإصابة بالكبد الدهنى