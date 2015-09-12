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تعرف على أعراض ارتفاع دهون الكبد

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تعرف على أعراض ارتفاع دهون الكبد تعرف على أعراض ارتفاع دهون الكبد
دهون الكبد من المشاكل المرضية التى يتعرض لها البعض نتيجة للعديد من العوامل.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أهم أعراض وطرق تشخيص دهون الكبد أو ما يعرف بالكبد الدهنى.

أعراض الإصابة بالكبد الدهنى.


>يوضح سليمان أن الأعراض التى يمكن أن يلاحظها المريض، غالبا ما تبدأ بعد وصول الكبد الدهنى لمرحلة متأخرة إلى حد ما، وبداية تسببه فى التهاب بنسيج الكبد، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والتى يصاحبها بعض الأعراض كالكسل والخمول والوخم.

تشخيص الكبد الدهنى


>أما عن التشخيص فيؤكد محمد أن الكبد الدهنى كأغلب أمراض الكبد، تظهر أعراضه فى المراحل المتأخرة من المرض، وغالبا ما يتم تشخيص الكبد الدهنى مصادفة بواسطة سونار الجهاز الهضمى.

أسباب الإصابة بالكبد الدهنى


>يوضح سليمان أن هناك العديد من الأسباب تقف وراء الإصابة بالكبد الدهنى وهى:
>- السمنة وزيادة الوزن وخاصة تلك التى تتركز بمنطقة البطن.
>- الانخفاض السريع بالوزن.
>- ارتفاع نسبة الثلاثية بالدم.
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