أعراض الإصابة بأملاح البول.. والريجيم والمياه للتخلص منها

الإصابة بأملاح فى البول، يؤرق صاحبه، ويشعره بمشكلات متكررة خلال اليوم فى كل مرة يتبول فيها، وهو ما يجعل معرفة أعراضها وطرق علاجها ضرورة.

فى هذا الشأن أرسل قارئ يسأل، أعانى آلاما فى التبول وحرقة هل يعنى هذا إصابتى بأملاح فى البول؟

>أجاب الدكتور عمر صالح أخصائى أمراض المسالك البولية، موضحا أن الكثير من الأعراض التى تدل على الإصابة بأملاح فى البول، تنذر بزيادة هذه النسبة إذا لم يتمكن المريض من التخلص السريع منها، فزيادة نسب الأملاح فى البول تسبب الكثير من المشكلات الصحية التى تحتاج لعلاج سريع.

وتابع صالح موضحا أن حرقة البول والشعور بألم عند التبول، إضافة لتغيير لون البول فجأة مصحوبا بهذه الأعراض فى بعض الحالات يمكن أن تصبح علامة دالة على الإصابة بالأملاح، مع بعض الآلام فى الأجناب عند بعض المرضى.

وتابع صالح موضحا أن علاج مثل هذه الحالات يتطلب شرب كميات مهولة من المياه على مدار اليوم والتبول الدائم، مع الاهتمام بشرب الشعير المغلى الذى يسهل شراؤه من العطارين والأسواق، كما يجب إجراء تحليل بول لإظهار نسب الأملاح مع إنقاص الوزن وشرب المياه لتقليل حدة الأملاح، مع الاهتمام باستشارة مختص إذا لم تتوقف الأعراض.

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