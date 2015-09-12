أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات الجوية الأسترالية تكمل مهمتها الأولى فوق سوريا

Google+ Print
القوات الجوية الأسترالية تكمل مهمتها الأولى فوق سوريا القوات الجوية الأسترالية تكمل مهمتها الأولى فوق سوريا
أكملت طائرات سلاح الجو الأسترالى مهمتها الأولى فوق سوريا خلال الليل، حسبما أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت.

وجاءت الغارة بعد ثلاثة أيام فقط من موافقة الأسترالية على طلب الولايات المتحدة للانضمام إلى قوات التحالف فى قصف مواقع تنظيم "داعش" داخل سورية.

وشارك فى المهمة طائرتان من سلاح الجوى الملكى الاسترالى من طراز "افى ايه 18 هورنتس" وطائرة تزود بالوقود "راف" وطائرة قيادة من طراز "أى7- ايه"، لكنها لم تطلق النار من أسلحتها.

وقال رئيس الوزراء الأسترالى تونى ابوت لحزبه اليوم السبت إن استراليا "استجابت بقوة" للتهديد الذى يشكله تنظيم داعش "طائراتنا تضرب الآن أهدافا إرهابية داخل سورية، وفى العراق أيضا."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية