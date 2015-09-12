القوات الجوية الأسترالية تكمل مهمتها الأولى فوق سوريا

أكملت طائرات سلاح الجو الأسترالى مهمتها الأولى فوق سوريا خلال الليل، حسبما أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت.

وجاءت الغارة بعد ثلاثة أيام فقط من موافقة الحكومة الأسترالية على طلب الولايات المتحدة للانضمام إلى قوات التحالف فى قصف مواقع تنظيم "داعش" داخل سورية.

وشارك فى المهمة طائرتان من سلاح الجوى الملكى الاسترالى من طراز "افى ايه 18 هورنتس" وطائرة تزود بالوقود "راف" وطائرة قيادة من طراز "أى7- ايه"، لكنها لم تطلق النار من أسلحتها.

وقال رئيس الوزراء الأسترالى تونى ابوت لحزبه اليوم السبت إن استراليا "استجابت بقوة" للتهديد الذى يشكله تنظيم داعش "طائراتنا تضرب الآن أهدافا إرهابية داخل سورية، وفى العراق أيضا."

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