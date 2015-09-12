أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف الدولى يشن 30 غارة جوية على "داعش" فى سوريا والعراق

Google+ Print
التحالف الدولى يشن 30 غارة جوية على "داعش" فى سوريا والعراق التحالف الدولى يشن 30 غارة جوية على "داعش" فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن 27 غارة جوية على تنظيم "داعش" في العراق وثلاث غارات على التنظيم في سوريا.

وذكرت قوة المهام في بيان أورده راديو سوا الامريكي صباح اليوم "السبت" أن الغارات الجوية في العراق تركزت على الرمادي والموصل والفلوجة ومواقع أخرى أصابت وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ودمرت مركبات ومبان وأسلحة تابعة للتنظيم.

وأضاف البيان أن الضربات التي طالت سوريا استهدفت مواقع تابعة للتنظيم قرب الحول في حين دمرت غارة حفارتين قرب تدمر.

من جهة أخرى افاد مصدر عسكري عراقي اليوم السبت ان طيران الجيش العراقي تمكن من قتل نحو 24 من عناصر تنظيم داعش في قصف استهدف مقرات للتنظيم في عدد من القرى شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى / 57 كم شمال شرقي بغداد.

واوضح مصدر في قيادة دجلة العسكرية في اتصال مع وكالة الانباء الالمانية (د ب ا ) - ان " طيران الجيش العراقي نفذ فجر اليوم ضربات جوية دقيقة على مواقع لتنظيم داعش في قرى الفارس والعميرة والسحك في جبال حمرين التابعة لناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة تمكنت خلالها من قتل نحو 24 من عناصر التنظيم وتدمير اربع عجلات دفع رباعي عسكرية تحمل اسلحة ومعدات كانت تستخدم في العمليات العسكرية ".

وتكثف طائرات التحالف الدولي والطيران العراقي بشكل شبه يومي من غاراتها الجوية لاستهداف عناصر داعش المتمركزين في القرى المنتشرة في سلسلة جبال حمرين شمال شرقي بعقوبة المحاذية لمحافظة كركوك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365