جنح سوهاج تجدد حبس متهمين بالاتجار فى الحشيش والبانجو 15 يوما

قررت محكمة جنح بندر سوهاج، وسكرتارية هانى عبد النور، بتجديد حبس المتهمين عمر – ع وعلى – ع – ع 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار فى الحشيش والبانجو بدائرة القسم.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والبانجو بدائرة القسم وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهين وبحوزتهما عدد كبير من لفافات البانجو و5 قطع كبيرة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .