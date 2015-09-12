المؤتمر الثانى للمركز العلمى الصيدلى بجامعة كفر الشيخ

ينظم، اليوم، المركز العلمى الصيدلى، المؤتمر الثانى للمركز بمقر التطوير التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ، بالاشتراك مع نقابة وكلية الصيدلة بكفر الشيخ، الذى يعقد تحت عنوان "الجديد فى الصيدلة" بقاعة التطوير التكنولوجى بجامعة كفر الشيخ.

قال الدكتور محمد كمال مقرر المؤتمر عضو مجلس نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، فى تصريح خاص إن المؤتمر يعقد طبقاً للبروتوكول الموقع بين المركز العلمى الصيدلى وكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، ويناقش الجديد فى علاج فيروس سى والجديد فى علاج مرض السكر.

وأضافت الدكتورة أمل عقل منسقة المؤتمر، أن المؤتمر يشمل ورش عمل حول مرض السكر وعلاج فيروس سى تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ وبحضور الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة بمصر وعدد كبير من الصيادلة والمهتمين بصناعة الدواء.