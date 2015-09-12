مدارس البحيرة تفوز بالجائزة الدولية International School Award

فازت مدارس إدارة بندر كفر الدوار التعليمية بالبحيرة بالجائزة الدولية International School Award.

وجاءت أربع مدارس من ضمن ثمانى مدارس تقدمت من إدارة بندر كفر الدوار التعليمية لنيل الجائزة، وهى مدارس الكراكول الابتدائية الحديثة، والآباء الفرنسيسكان، كفر الدوار الثانوية بنات، وبنات كفر الدوار الابتدائية.

والجدير بالذكر، أن الجائزة الدولية تمنح للمدرسة الدولية التى تعتمد فى تنفيذ أنشطة تعلم طلابها على إضافة بعد عالمى يوظف ويدمج التكنولوجيا الحديثة فى التعلم، ويعزز التواصل وتبادل الخبرات بين طلاب المدارس حول العالم.

وكونت المدارس شراكات تعليمية بين الطلاب فى هذه المدارس وطلاب مدارس أخرى فى دول عربية وأجنبية حول العالم، وستقام احتفالية كبيرة لتكريم هذه المدارس الفائزة، بحضور الدكتور محب كامل الرافعى وزير التربية والتعليم.



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