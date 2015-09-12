21 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد بمركز ملوى فى المنيا

تشهد دائرة مركز ملوى أو كما كان يطلق عليها فى القديم دائرة البشاوات صراعا ساخنا بين 21 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلى لجنة الانتخابات، استعدادا لخوض صراع ساخن بين الشباب والنواب السابقين، بينما تختفى المرأة فى المركز تظهر فى دائرة البندر.

العائلات والتكتلات العصبية والحشد يوم الانتخابات يعد عنوان الانتخابات فى الدائرة، ويبرز فى تلك الدائرة المرشح الشاب الذى يخوض الانتخابات للمرة الأولى مصطفى على محمود والذى يخوض المعركة عن حزب حماة الوطن فردى وهو أحد الشباب الحالمين بالمقعد وينتمى إلى عصبية قبلية كبيرة بدائرته.

والمنافسة قوية مع النواب السابقين، ومنهم أشرف عشيرى المحامى والذى يخوض المعركة "مستقل" وهو أحد نواب الوطنى السابقين لدورتين ويتمتع بتكتل عائلى كبير ومحمد عامر حلمى أحد نواب الوطنى السابقين، والذى يخوض المعركة الانتخابية "فردى" عن حزب مستقبل وطن إلى جانب النائب السابق عن حزب المصريين الأحرار هيلاسلاسى ورياض عبد الستار نائب الوطنى السابق والذى يعتمد على التكتلات الصوتية بقريته والتى تتجاوز الألف من الناخبين ويدخل أيضا فى المنافسة أحمد شرموخ وهو أحد أفراد عائلة شرموخ بالمركز إحدى العائلات الكبرى بالدائرة.

ويدخل الصراع وبقوة عمر الكاشف وهو أحد النواب السابقين لدورتين ويعتمد على الخدمات التى قدمها خلال فترة تواجده فى البرلمان الماضى.

ويدخل فى المنافسة ياسر حسن عبد القادر وشهرته حسن الغلبان إلى جانب ضياء مهدى وعبد البارى على وكرم زكى فرج الله ومحمود عبد الله عبد الرازق وعاشور رمضان ومحمد أسامة فؤاد.

فيما اختفت المرأة عن المنافسة فى الدائرة وظهرت فى دائرة البندر، حيث تقدمت سوزان البوشى بأوراق ترشحها عن حزب حماة الوطن، والتى تعد من أقوى المرشحين لاعتمادها على كتلتها العصبية والعائلية إلى جانب أصوات المرأة وتدخل البوشى الصراع كلا من شريف نادى مرشح المصريين الأحرار وأحمد فتحى إسماعيل محامى مرشح حزب مستقبل وطن، كما يدخل معهم الصراع كلا من محمد سمير كامل عضو بجمعية رجال أعمال ورامى رفيق بطرس.