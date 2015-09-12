ننشر أسماء مرشحى بندر كفر الشيخ ودسوق وقلين والبرلس

الدائرة الأولى "بندر كفر الشيخ"

الدائرة السابعة "دسوق وقلين"

الدائرة الرابعة البرلس

دائرة الخامسة الحامول وبيلا

ننشر أسماء مرشحى ثلاث دوائر انتخابية بمحافظة كفر الشيخ الذين تقدموا للجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ففى الدائرة الأولى تقدم 18 مرشحاً، وفى الدائرة الرابعة "دائرة البرلس" تقدم 17 مرشحا وفى الدائرة السابعة "دسوق وقلين" 41 مرشحاً.>حسن مصطفى محمد حماد، ومحمد زهرالدين محمد الخطيب، الشناوى مصطفى ابراهيم الشناوى، هانى محمد حسن النواصرة، مجدى محمود شراكى مصطفى، فايز زكريا محمد يونس المارية، السيد مصطفى حسين خليفة، خالد كمال محمد هراس، أنور محمد أحمد فايد، رضا إسماعيل سالم إسماعيل، سلامة محمد مغازى قبطان، أحمد عبد المقصود عبد المعطى صحصاح، السعيد سليمان خاطر غله، رجب دسوقى مصطفى عبد القادر، عبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى، على قدرى على إبراهيم وشهرته على القبلاوى، محمود إدريس محمود شراقى، محمد مصطفى حسين خليفة.>أحمد السيد أحمد عبد القادر، ياسر منير عبد الجواد عبد الخالق، محمد كامل عبد الله جويلى، صفى الدين محمود عبد الوهاب دراج، شكرى أحمد عطية ليمونة، سيد أحمد عيسى عبد العال سيد أحمد عيسى، عزالرجال فؤاد عبد القادر أبو عمر، السيد أحمد السيد قاسم عبد اللاه، صبح عباس صبح عبد العال، السيد السيد سيد أحمد بدر، سامى عنتر عبد الجليل محمد صقر، محمد السعيد حامد سيد أحمد أيوب، إبراهيم الدسوقى سعد عبد الوهاب زغلول، أحمد محمد رمضان الطنطاوى، سامى صلاح إبراهيم القرضاوى، شلبى محمد محمد عبد الله الحسانى الزغلى، أكرم رشدى أحمد أحمد عثمان، سعد حلمى السيد نافع، علاء عبد الصمد ناجى بليح، محمد عبد الحميد حامد بدر الدين، عادل محمد أبو الفتوح عبد الجواد فضل، أشرف عبد الرحمن عبد المقصود دراز، محمد عبد الرحمن محمد الشهاوى، محمد محمد محمد إبراهيم الصعيدى، فهمى محمد فهمى هانى، رضا عبد المجيد السيد الأنة، جمال حسينى محمد كيوان، عبد الغفار عبد الفتاح محمد غراب، أمل محمد قطب سالم، محمود على محمد عمارة، عبد الغنى عثمان عبد الغنى قنديل، مصطفى محمد مصطفى دراز، حاتم الخضرى عطية عبد النبى أبو كرش، أسامة محمد محمد عبد الهادى صقر، محمد أحمد ماهر عبد القادر العنتبلى، عمر أحمد عبد العليم دوير، أحمد فتحى فتح الله البرقوقى، صلاح عبد الرازق محمد شتا، إبراهيم متولى شعبان نوار وشهرته إبراهيم نوار، محمد أحمد حامد البستاوى، طلحة محمد طلحة الحوفى.>يونس عبد الرازق عبد الرازق فرج، مبروك محمد محمد المزين، إبراهيم محمد على قطاطو، على محمد على حطب، أحمد حسن عرفة الحداد، محمد على عبد الفتاح القصاص، السيد محمود عبد النبى غطاس، نزيه عبد المنعم على رزق السبيعى، ثروت على حسن عزام، أحمد محمد أحمد عبد الرازق، السيد محمود السيد عبد الفتاح، محمد معوض السيد إبراهيم، محمد السيد محمد الأجرود، مسعد سعد مسعد شرابى، وليد محمد فتح الله محمد زيتون، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، يسرى الكرزونى على السيد.>عبد الحميد يوسف محمد مرعى، عبد العزيز أبو شعيشع على حمودة، محمد على المغازى خليل، وليد عبد المجيد أبو المكارم محمد، عصام الدين السعدى محمود عبد الغفار، أيمن فؤاد عبد الله المهدى، أحمد محمود أحمد عبد المقصود، السيد كامل السيد عمارة، إبراهيم عبد العزيز محمد إسماعيل، إبراهيم أحمد محمد حمدتو، فؤاد محمد عبد الدايم عبد الواحد، محمد عبد الحكيم محمد حجازى، يسرى زاكى إبراهيم السيد إسماعيل، خليفة محمد يونس البحيرى، السيد حسن عمر حسن حماد، عبد الحميد عبد الفتاح محمد سيد أحمد، محمد نبيه أنور محمد مصطفى إبراهيم سعيد، محمد عادل السيد أحمد، عطا عبد الفتاح عطا عمر الضادى، أحمد جمعة على البسيونى، ماجد طلعت عبد العاطى أبو شادى، خالد محمد المتولى غالى، رشدى شوقى رشدى العدوى، البسيونى على أحمد العشماوى، أحمد أنور السيد أبو الفتوح، أحمد أبو المعاطى أحمد الجزار، على محمد يوسف المغازى، السيد أبو العينين أحمد عياد، أكرم بسيونى محمد بسيونى عياد، أبو اليزيد على عوض إبراهيم، تامر الشرباصى محمد الراجحى، خالد محمود زكى الجعب، إبراهيم سعد محمد سعد، مجدى محمد فكرى السيد محمد دياب، محمد السيد حسن عايد، محمد منصور يوسف عامر، محمد السيد إبراهيم الأطير.

يذكر أن لجنة تلقى الطلبات بمحكمة كفر الشيخ تتشكل برئاسة المستشار سامح باسيلى حلمى باسيلى رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ورئيس لجنة المحافظة وعضوية كل من المستشار محمد شفيق حامد بركات نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعضو اللجنة والمستشار أحمد طايل نائب رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ومسير أعمال المحكمة مع رئيس المحكمة والمستشار أحمد محمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة والمستشار حسانين محمد حرويس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة والمستشار على محمد عبد اللطيف السيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو اللجنة.