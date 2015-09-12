وقف الإجازات فى مديريات الخدمات بالمنيا خلال أيام عيد الأضحى

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى مع وقف الإجازات والراحات للجهات المنوطة بمتابعة سير العمل لكل القطاعات "الوحدات المحلية، مديريات الخدمات"، وتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفتها ليلة وقفة العيد وأيام الإجازة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر والأسواق والجمعيات الأهلية، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن وتوافر كل السلع التى تلبى احتياجات المواطنين، والتركيز على الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بالمرور عليها، مع التأكيد على سلامة المراسى وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية طوال أيام العيد والاهتمام بالنظافة العامة بالحدائق والمنتزهات، وإضاءة ورفع كل الإشغالات من الشوارع.

وشدد على استمرار حملات الإزالة لأى تعديات بالبناء على الأرض الزراعية، بالتعاون مع مديرية الزراعة، خاصة خلال فترة إجازة العيد لإزالة أى مخالفة على وجه السرعة فى مهدها.

وأكد المحافظ، ضرورة استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات التابعة لها، وربطها بغرفة العمليات الموجودة بالمحافظة للإبلاغ عن أى أحداث تقع.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين بوضع خطة متكاملة للرقابة على تشغيل المخابز البلدية بطاقتها أيام العيد، وعدم توقف المخابز عن الإنتاج مع متابعة أرصدة الدقيق البلدى فى المستودعات والمطاحن والإبلاغ فوراً عن أى نقص، والمرور على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات مع توفير البوتاجاز بالسعر المحدد للمواطنين، والتأكد من توفير السولار والبنزين بالمحطات منعاً لحدوث أى تداعيات وضماناً لعدم تلاعب التجار.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق بالمراكز، خاصة أماكن بيع اللحوم "جمعيات استهلاكية، محلات الجزارة"، للتأكد من التزام الباعة بالأسعار المعلن عنها، والتأكد من أن السلع الغذائية الموجودة صالحة للاستهلاك الآدمى، وتنقية السوق من السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطرى.

كما وجه المحافظ، بضرورة التأكد من سلامة المعدات الكهربائية وإيجاد البديل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، مع ضرورة تواجد طاقم للصيانة يعمل على مدار الساعة.