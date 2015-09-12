اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهماً بقضية أحداث قصر القبة

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 20 متهمًا "مخلى سبيلهم"، لاتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر القبة فى فبراير 2013.

وتعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة لطره، أمام الدائرة 28 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة الدفاع فى القضية.

كانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.