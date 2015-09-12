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15 سببًا للتخلص من إدمان العادة السرية

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15 سببًا للتخلص من إدمان العادة السرية 15 سببًا للتخلص من إدمان العادة السرية
العادة السرية أحد أخطر العادات غير الصحية، والإسراف فى أدائها يسبب الكثير من المشكلات الصحية لا شك، وللأسف تنتشر بين أكثر من 80 % من الشباب بشكل عام، وكذلك بين الفتيات.

فى هذا الشأن أرسل قارئ شاب 29 عامًا يسأل، أمارس العادة السرية منذ أكثر من 7 سنوات بشراهة، حتى عانيت من ارتخاء فى الأعصاب وهزلان، فكيف أتوقف عن ممارستها؟

الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية أجاب على السؤال، مشيرا إلى الأخطار المرضية للعادة السرية التى قد تصبح سببا فى إقلاع الشباب عنها، ولعل أهم أخطارها، ارتعاش الأعصاب، ضعف الانتصاب، التأثير على الخصوبة، الاحتقان الشديد، الإصابة باحتقان البروستاتا، تغير الأنماط الطبيعية والسليمة والفطرية للمتعة الجنسية المحللة، وغيرها الكثير.

وتابع عادل نصائحه مؤكدا أن العادة السرية إدمان يسهل التخلص منه بعدة حيل منها:
>1 - مارس يومية شاقة ومرهقة، واحترفها احترافا حقيقيا
>2. - اهتم بالابتعاد عن الأطعمة التى تزيد من الشهوة الجنسية، كالشطة، والبصل، والزنجبيل وجوزة الطيب
>3 -اقم شعائرك الدينية وصلواتك واحترم تعاليمها وحافظ على وضوئك ونظافتك الشخصية
>4 -امتهن مهنة إضافية إذا كنت تعمل بمهنة منتظمة، حتى تشغل كل وقتك دون فراغ يذكر
>5 - تابع لدى مختص نفسى سلوكى يساعدك على التخلص من إدمانها
>6 - -احذر الانتكاسات النفسية التى قد تعود بك إلى العادة السرية، وعندما تتعرض لانتكاسة نفسية أو عاطفية، اجتمع بمحبيك ولا تبقى وحيدا
>7 - -العزلة والوحدة تفتح أبوب الخطأ والتفكير السلبى والجنسى الشاذ.. فكن بين الناس لا منعزل عنهم
>8 - -اهتم بعمل الخير لأنه يغذى الروح ويجعلها تسمو عن الصغائر والشهوات
>9 - -تناول الخضروات والفاكهة، وتجنب زيادة الوزن والكسل لأنهما سبب أساسى فى التفكير فى الشهوات الجنسية
>10 - -اشغل تفكيرك بهواية، بموسيقى أو رسم أو غيرها حتى لا تفكر فى الأمور الجنسية
>11 - -اهتم بالتخلص من كل المواد المثيرة والأفلام الإباحية والمجلات والصحف الإباحية
>12 - -استق خبرتك الجنسية من خلال المراجع الطبية الحديثة والتثقيفية الهادئة
>13 - -لا تتحدث مع المحيطين بك فى هذه الأمور الجنسية كثيرا، كالأصدقاء وغيرهم
>14 - -العادة السرية تكسر الثقة بالنفس وتشعرك بالذنب.. تخلص من هذا الإحساس بمقاطعتها
>15 - -العادة السرية تهز شخصيتك وتجعلك شخصا مترددا وغير متوازن.. قاطعها

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مصر 365

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