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أخصائية تغذية: مادة الاكريلاميد فى البطاطس المحمرة خطر على الصحة

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أخصائية تغذية: مادة الاكريلاميد فى البطاطس المحمرة خطر على الصحة أخصائية تغذية: مادة الاكريلاميد فى البطاطس المحمرة خطر على الصحة
تشكل البطاطس المقلية خطرا كبيرا على صحتنا وصحة أطفالنا، لأنها تحتوى على مادة "الأكريلاميد"، التى لا تظهر فى الطعام بسبب لونها الأبيض، وهذه المادة تذوب فى الماء، وتظهر أكثر عند تعرض الطعام لدرجة عالية من الحرارة، هذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هذه المادة تعد خطرا كبيرا على صحتنا وصحة أطفالنا، حيث إنها تتسبب فى تدمير الجهاز العصبى، وتضعف مناعة الأطفال بسبب كثرة تناولهم للبطاطس المقلية، كما أنها تؤثر سلبا على صحة الكبد والقلب والكلى، والعظام.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح الهامة للتعامل مع مادة "الأكريلاميد"، ومنها:
>1- سلق البطاطس فى المياه المغلية، لأن هذه المادة تذوب مع الماء المغلى، ثم تقوم بتحميرها أو طهيها.
>2- الإكثار من إعطاء الأطفال الخضروات والفواكه، وذلك لتقوية جهازهم المناعى.
>3- تجنب استخدام زيت الطهى أكثر من مرة.

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