الداخلية: ما تردد عن تعطل الأنظمة الإلكترونية بميناء السويس غير صحيح

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن ما تردد عن وجود عطل بالأنظمة الإلكترونية بالجوازات فى ميناء السويس غير صحيح، مضيفا أنه لا يوجد طائرة أو باخرة تغادر الأراضى المصرية قبل إجراء الكشف على جميع الركاب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تتخذ كل إجراءات السلامة بالنسبة للركاب، وأن إدارات الجوازات بالموانئ تعمل على مدار الساعة لعدم تعطيل إجراءات السفر.

يذكر أنه ترددت أقاويل عن وجود شكاوى من الحجاج المسافرين عبر ميناء السويس بتعطل الأنظمة الإلكترونية فى الجوازات.