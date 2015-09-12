اليوم..غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب باستثناء دائرتى قنا وقوص

تغلق اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015، فى الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، بمختلف لجان الانتخابات بالمحافظات والتى تتلقى طلبات الترشح، باستثناء دائرتى قنا وقوص، واللتان سيستمر فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية بهما إلى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 من شهر سبتمبر الجارى.

وأكدت اللجنة أن الثلاثة أيام التالية لغلق باب الترشح وهى أيام 13 و14 و15 سبتمبر، مخصصة فقط لتقديم الكشوف الطبية الحديثة بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الترشح قبل ذلك وألغيت كشوفهم الطبية القديمة، فيما سيتم إعلان الكشوف المبدئية بقائمة أسماء المترشحين المقبولين، وأسماء المستبعدين من الترشح، وتقديم الطعون خلال الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر 2015، ومن يوم 19 حتى 27 سبتمبر للفصل فى الطعون لمدة 5 أيام، ويتخلل هذه المدة ثلاثة أيام لإجازة عيد الأضحى.

وستعلن اللجنة العليا الكشوف النهائية للمترشحين على القوائم والفردى بالمرحلة الأولى وبدء الدعاية الانتخابية يوم 28 سبتمبر الجارى، ويومى 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل، ومن 1 حتى 3 أكتوبر إعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 4 حتى 8 أكتوبر للفصل فى الطعون يتخللها يوم إجازة 6 أكتوبر.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الثانية وبدء الدعاية الانتخابية يوم 2 نوفمبر المقبل، ويومى 3 و4 نوفمبر للتنازل والتعديل، وأيام 5 و6 و7 نوفمبر لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 8 حتى 12 نوفمبر للفصل فى الطعون، وبالتالى وفقا للجدول الزمنى تكون المدة المحددة للدعاية الانتخابية فى المرحلتين الأولى والثانية هى 18 يوما.

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