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"التعليم العالى" تحظر الدروس الخصوصية بالمعاهد الفنية.. والتأديب للمخالفين

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"التعليم العالى" تحظر الدروس الخصوصية بالمعاهد الفنية.. والتأديب للمخالفين "التعليم العالى" تحظر الدروس الخصوصية بالمعاهد الفنية.. والتأديب للمخالفين
قررت وزارة التعليم العالى، أنه لا يحق للمدرسين والقائمين بالتدريس بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالى عرض أو قبول القيام بإعطاء دروس خصوصية أو مجموعات تقوية بمقابل أو بدون مقابل لأى طالب أو مجموعة من الطلاب فى مادة من المواد التى تدرس بالمعاهد الفنية.

وأعلنت الوزارة، فى قرار لها حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلغاء مجموعات التقوية التى يتم تنظيمها داخل المعاهد الفنية مضيفة: "سيسأل تأديبيا كل من يثبت مخالفته نص أحكام المادتين السابقتين من هذا القرار وتقوم الجهة بنقله لممارسة أى أعمال إدارية أخرى وفقا للقواعد المنظمة لذلك".


>- للمرة الثانية خلال شهر.. رئيس جامعة القاهرة يحرج وزير التعليم العالى.. "عبد الخالق" يطالبه بإجازة إضافية لأستاذ أتم فترة إعارته القانونية بالخارج.. و"جابر نصار": "لا نشارككم الرأى فى مخالفة القانون"
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