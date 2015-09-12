أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. سفر حجاج الجمعيات من محافظتى الجيزة والإسكندرية إلى السعودية

Google+ Print
اليوم.. سفر حجاج الجمعيات من محافظتى الجيزة والإسكندرية إلى السعودية اليوم.. سفر حجاج الجمعيات من محافظتى الجيزة والإسكندرية إلى السعودية
يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الإسكندرية والجيزة وحجاج بنك ناصر والجمعيات المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مباشرة والبالغ عددهم 530 حاجا اليوم السبت متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية، لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم زيادة عدد الحمامات والمخيمات للحجاج المصريين بنسبة 10% فى أماكن تأدية المناسك، لتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها، ولمنع تكدس الحجاج أمام الحمامات فى منطقتى "منى وعرفات"، إضافة إلى أنه تم تسجيل بيانات جميع الحجاج إلكترونيًا على بوابة الحج السعودى لمعرفة كل الخدمات المتوفرة للحجاج، وكذلك مناطق إقامتهم بكل من مكة والمدينة المنورة، وكذلك معرفة الجهة المنوطة بتوفير هذه الخدمات والمسئولة عن رحلات الحجاج منذ دخولهم الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى بلادهم.

وأضاف أيمن عبد الموجود، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة على اتصال دائم بالبعثة فى الأراضى المقدسة لمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية، وتلقى التقارير اليومية عن حالتهم وتذليل العقبات التى قد تعترضهم بما يسهل لهم أداء المناسك.


>- غادة والى تجرى اتصالا ببعثة حج "التضامن" للاطمئنان على حجاج الجمعيات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل