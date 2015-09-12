اليوم.. سفر حجاج الجمعيات من محافظتى الجيزة والإسكندرية إلى السعودية

يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الإسكندرية والجيزة وحجاج بنك ناصر والجمعيات المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مباشرة والبالغ عددهم 530 حاجا اليوم السبت متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وقال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية، لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم زيادة عدد الحمامات والمخيمات للحجاج المصريين بنسبة 10% فى أماكن تأدية المناسك، لتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها، ولمنع تكدس الحجاج أمام الحمامات فى منطقتى "منى وعرفات"، إضافة إلى أنه تم تسجيل بيانات جميع الحجاج إلكترونيًا على بوابة الحج السعودى لمعرفة كل الخدمات المتوفرة للحجاج، وكذلك مناطق إقامتهم بكل من مكة والمدينة المنورة، وكذلك معرفة الجهة المنوطة بتوفير هذه الخدمات والمسئولة عن رحلات الحجاج منذ دخولهم الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى بلادهم.

وأضاف أيمن عبد الموجود، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة على اتصال دائم بالبعثة فى الأراضى المقدسة لمتابعة أحوال حجاج الجمعيات الأهلية، وتلقى التقارير اليومية عن حالتهم وتذليل العقبات التى قد تعترضهم بما يسهل لهم أداء المناسك.

- غادة والى تجرى اتصالا ببعثة حج "التضامن" للاطمئنان على حجاج الجمعيات