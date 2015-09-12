أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء المجر يؤيد خطة مساعدة الدول المجاورة لسوريا

Google+ Print
رئيس وزراء المجر يؤيد خطة مساعدة الدول المجاورة لسوريا رئيس وزراء المجر يؤيد خطة مساعدة الدول المجاورة لسوريا
أعرب رئيس الوزراء المجرى فيكتور اوربان السبت فى مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية عن تاييده لخطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو للدول المجاورة لسوريا بهدف حل ازمة اللاجئين.

وقال أوربان بحسب مقاطع من المقابلة نشرتها الصحيفة "لدينا خطة سأعرضها على قادة الاتحاد الاوروبى فى اجتماعنا القادم" وتنص على "دعم مالى مكثف للدول المجاورة لسوريا" وهى الاردن ولبنان وتركيا.

وحتى وقت قريب كان اللاجئون السوريون الفارون من الحرب يستقرون فى دول الجوار الثلاث التى استقبلت نحو اربعة ملايين سورى، لكن الوضع تغير فى الأشهر الأخيرة و بدأت اعداد متزايدة من اللاجئين السوريين تغامر بعبور البحر الابيض المتوسط باتجاه أوروبا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365