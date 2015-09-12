رئيس وزراء المجر يؤيد خطة مساعدة الدول المجاورة لسوريا

أعرب رئيس الوزراء المجرى فيكتور اوربان السبت فى مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية عن تاييده لخطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو للدول المجاورة لسوريا بهدف حل ازمة اللاجئين.

وقال أوربان بحسب مقاطع من المقابلة نشرتها الصحيفة "لدينا خطة سأعرضها على قادة الاتحاد الاوروبى فى اجتماعنا القادم" وتنص على "دعم مالى مكثف للدول المجاورة لسوريا" وهى الاردن ولبنان وتركيا.

وحتى وقت قريب كان اللاجئون السوريون الفارون من الحرب يستقرون فى دول الجوار الثلاث التى استقبلت نحو اربعة ملايين سورى، لكن الوضع تغير فى الأشهر الأخيرة و بدأت اعداد متزايدة من اللاجئين السوريين تغامر بعبور البحر الابيض المتوسط باتجاه أوروبا.

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