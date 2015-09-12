طيران التحالف يجدد غاراته على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى صنعاء

جدد طيران التحالف العربى، فى وقت مبكّر اليوم السبت، غاراته الجوية على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن حوالى 10 غارات جوية استهدفت معسكرى النهدين جنوب صنعاء والصيانة شمال صنعاء، حيث هزت انفجارات عنيفة المدينة وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان ترتفع بكثافة من على المواقع المستهدفة.

ولم تتضح على الفور الخسائر المادية والبشرية التى خلفتها تلك الغارات، ولا يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء العاصمة بكثافة.