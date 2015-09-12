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منصور هادى يبحث هاتفياً مع البشير تطورات الأوضاع فى اليمن

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منصور هادى يبحث هاتفياً مع البشير تطورات الأوضاع فى اليمن منصور هادى يبحث هاتفياً مع البشير تطورات الأوضاع فى اليمن
أجرى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اتصالا هاتفيا بالرئيس السودانى عمر البشير.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أنه تم خلال الإتصال، الذى جرى الليلة الماضية، بحث تطورات الأوضاع فى اليمن.

وأشاد هادى بجهود السودان الإنسانية لاستقبال الجرحى اليمنيين وعلاجهم فى عدد من المستشفيات، واتفق الرئيسان على استقبال 100 من الجرحى للعلاج فى المستشفيات السودانية بالإضافة إلى الذين كان قد تم الاتفاق على علاجهم قبل ذلك.

كما أشاد الرئيس اليمنى بوقوف السودان إلى جانب اليمن فى مختلف المراحل خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
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