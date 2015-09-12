اليوم.. مناقشة شهود الإثبات فى قضية أحداث قسم الزيتون

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم الزيتون"، واتهامهم بحيازة أسلحة والتجمهر وإثارة الشغب والتلويح بالعنف أمام قسم الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وتُعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة "28" برئاسة المستشار حسن فريد، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة شهود الإثبات، فى الاتهامات الموجهة للمتهمين بالقضية.

وذكرت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية أن المتهمين اشتركوا فى مسيرات إخوانية للتنديد بفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدانى رابعة العدوية والنهضة، ورددوا الهتافات المعادية لمؤسسات وأجهزة الدولة، ما تسبب فى اندلاع الاشتباكات بينهم وبين عدد من أهالى الزيتون من جانب، وبينهم وبين رجال الأمن من جانب آخر، وتبادل الطرفان إطلاق النيران وزجاجات المولوتوف بشكل عشوائى فى الشارع، ما تسبب فى ترويع الأهالى، وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين الجانبين.