اليوم.. نظر الطعون على إعادة الكشف الطبى لمرشحى البرلمان

تنظر، اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا، أولى جلسات الطعنين المقامين من شحاتة محمد شحاتة المحامى، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ المادة الرابعة من القرار رقم 70 لسنة 2015 للجنة العليا للانتخابات، فيما تضمنه من سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق تقديمها قبل توقف العملية الانتخابية.

وطالبت الطعون بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المرشحين الذين سبق لهم السداد منها، واختصم الطعن الذى حمل رقم 103331 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن الطاعن مرشح فى الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة صحوة مصر، والتى كان بها أيضا قبل توقف الانتخابات فى المرة الأولى.