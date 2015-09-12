ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها بحضور خطيبها وغياب أهلها

إحتفلت الممثلة ورد الخال بعيد ميلادها بحضور خطيبها باسم رزق ومجموعة من الأصدقاء والفنانين، من بينهم طوني عيسى ونادين الراسي ورولا شامية والكاتبة نادين جابر والدكتور رائد لطوف.

أصدقاء ورد تجمعوا حولها في "Punncho Resort" واطفأوا معها شموع العيد، ولكن لوحظ غياب شقيق ورد الممثل يوسف الخال وزوجته الممثلة نيكول سابا، ووالدتها الكاتبة والشاعرة مها الخال بيرقدار. وربما هم سيحتفلون بعيدها هذه الليلة ضمن أجواء عائلية، ويقيمون لها إحتفالا ثانياً.

ورد ودعت كتبت في هذه المناسبة "اليوم بودّع سنة لكفي مشوار عمري.. ومن المرات القليلة اللي بزعل على نهايتها.. أملي بـ سنة جديدة تكون بـ حلاها وبغناها... تعلمت كتير وما خسرت إلا تـ إربح ذاتي.. أهم شي أني صادقت القدر وتحالفت معو لنختار سوا كل خطوة بإيمان ووعي وإيجابية وعزم.. الأيام هي الهدايا... بيضا أو سودا، بتفرق، بس... مش مهم.. المهم إنها تأكيد على وجودي سنة بعد ... ويمكن أكتر.