أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها بحضور خطيبها وغياب أهلها

Google+ Print
ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها بحضور خطيبها وغياب أهلها ورد الخال تحتفل بعيد ميلادها بحضور خطيبها وغياب أهلها

السبت 12-09-2015 02:34

إحتفلت الممثلة ورد الخال بعيد ميلادها بحضور خطيبها باسم رزق ومجموعة من الأصدقاء والفنانين، من بينهم طوني عيسى ونادين الراسي ورولا شامية والكاتبة نادين جابر والدكتور رائد لطوف.

أصدقاء ورد تجمعوا حولها في "Punncho Resort" واطفأوا معها شموع العيد، ولكن لوحظ غياب شقيق ورد الممثل يوسف الخال وزوجته الممثلة نيكول سابا، ووالدتها الكاتبة والشاعرة مها الخال بيرقدار. وربما هم سيحتفلون بعيدها هذه الليلة ضمن أجواء عائلية، ويقيمون لها إحتفالا ثانياً.

ورد ودعت كتبت في هذه المناسبة "اليوم بودّع سنة لكفي مشوار عمري.. ومن المرات القليلة اللي بزعل على نهايتها.. أملي بـ سنة جديدة تكون بـ حلاها وبغناها... تعلمت كتير وما خسرت إلا تـ إربح ذاتي.. أهم شي أني صادقت القدر وتحالفت معو لنختار سوا كل خطوة بإيمان ووعي وإيجابية وعزم.. الأيام هي الهدايا... بيضا أو سودا، بتفرق، بس... مش مهم.. المهم إنها تأكيد على وجودي سنة بعد ... ويمكن أكتر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي