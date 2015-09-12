من هي الراقصة التي أخذت بثأر زينة من تامر أمين؟

يبدو أن الممثلة زينة كانت تنتظر الفرصة لتثأر من تطاول الإعلامي تامر أمين عليها، حيث نشرت صورة له مع الراقصة المغربية نور الشهيرة بتحولها الجنسي كما اعترفت هي بنفسها، وعلقت على الصورة قائلة:حقير طول عمره.

هذه الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين تامر أمين والراقصة نور يتنزهان في أماكن عدة، وأثارت الصور ضجة كبيرة خاصة وأن تامر يهاجم الراقصات دائما من خلال برنامجه "من الأخر" الذي يعرض على قناة "روتانا" .

يذكر أن تامر كانت له آراءاً قاسية في قضية إثبات النسب التي رفعتها زينة ضد أحمد عز، حيث وصف مشكلتهما بأنها حكايات غرف نوم وتعليقا على توأميها قال أن ابن الزنا لا ينسب لأبيه.