أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ممارسة الرياضة تقوى العظام وتقلل من خطر الهشاشة وحدوث الكسور

Google+ Print
ممارسة الرياضة تقوى العظام وتقلل من خطر الهشاشة وحدوث الكسور ممارسة الرياضة تقوى العظام وتقلل من خطر الهشاشة وحدوث الكسور
قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن دراسة علمية حديثة، كشفت أن ممارسة الرياضة قد تساعد على حماية كبار السن من كسور الفخذ.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن دقيقتين فقط من ممارسة الرياضة يوميًا يمكنها تقوية العظام فى منقطة الحوض، وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، ووجد الباحثون أن ممارسة الرياضة حسنت من كثافة العظام بعد عام واحد فقط.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون فى جامعة لوبورو مجموعة من 34 رجلا تتراوح أعمارهم بين 65 و80 سنة، اتبعوا برنامجا لمدة عام من التدريبات.

ووجد الباحثون أن ممارسة الرياضة لها آثار كبيرة على منع وإدارة مرض هشاشة العظام الذى يصيب نحو ثلاثة ملايين شخص فى المملكة المتحدة، وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة منها السيطرة على السمنة وتعزيز المناعة، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365