ممارسة الرياضة تقوى العظام وتقلل من خطر الهشاشة وحدوث الكسور

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن دراسة علمية حديثة، كشفت أن ممارسة الرياضة قد تساعد على حماية كبار السن من كسور الفخذ.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة أن دقيقتين فقط من ممارسة الرياضة يوميًا يمكنها تقوية العظام فى منقطة الحوض، وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، ووجد الباحثون أن ممارسة الرياضة حسنت من كثافة العظام بعد عام واحد فقط.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون فى جامعة لوبورو مجموعة من 34 رجلا تتراوح أعمارهم بين 65 و80 سنة، اتبعوا برنامجا لمدة عام من التدريبات.

ووجد الباحثون أن ممارسة الرياضة لها آثار كبيرة على منع وإدارة مرض هشاشة العظام الذى يصيب نحو ثلاثة ملايين شخص فى المملكة المتحدة، وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة منها السيطرة على السمنة وتعزيز المناعة، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر.