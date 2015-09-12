ميدو يفصح: هذه أسوأ مباراة شاهدتها للزمالك في حياتي.. وكلمة السر حسام غالي

اللاعب الذي يحتاجه منتخب مصر في وجهة نظر أحمد حسام "ميدو" هو نجم الأهلي حسام غالي. لماذا؟ دعونا نسترجع مباراة القمة لنفهم.

ميدو حل ضيفا على قناة Ten وتطرق الحوار لمنتخب مصر وهل يتفق أحمد حسام مع رؤية هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة في الهبوط بمعدل السن واستبعاد اللاعبين الكبار؟

فأجاب ميدو "لا أنتقد كوبر وهو مدرب رائع، لكني فقط أرى أن غالي هو اللاعب الذي يحتاجه منتخب مصر بعدما شاهدت لقاء تشاد".

وتابع "منتخب مصر يحتاج لصاحب خبرة. وفي رأيي أن حسام غالي هو أكثر لاعب لديه خبرة وشخصية وقوة حاليا، ومستواه يؤهله جدا للعب الدولي".

وأضاف "غالي قبل أشهر لم يكن مستواه يسمح له، لكن منذ مشكلة سحب الشارة من ذراعه في الأهلي وهي مشكلة كانت كفيلة بالتأثير عليه سلبا، وهو يقاتل وبات أفضل لاعب وسط في مصر".

أسوأ مباراة

وأكمل "حسنا، دعونا نشاهد مباراة الأهلي والزمالك لنوضح الأمر".

وأفاد "مباراة الأهلي والزمالك كانت أسوأ مباراة للفريق الأبيض شاهدتها في حياتي. السر هو الشخصية وهنا نضرب المثل بحسام غالي".