تعرف على اللائحة التي يراهن عليها ميدو ' ستنقل الإسماعيلي لأهل القمة '

يراهن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على لائحة سيقدمها للاعبي فريقه ولمجلس إدارته حتى يصل بالدراويش إلى قمة الدوري المصري الموسم المقبل.

وقال ميدو في حواره عبر قناة Ten: "بالنظر لما أنفقه الأهلي والزمالك في الصيف طبعا المنطقي أن يكون الفريقان في مكان مختلف عن باقي أندية الدوري على مستوى المنافسة".

ثم استدرك "لكني أراهن على قدرة الإسماعيلي مع نظام وترتيب أن يكون بجوارهما. أن يصل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

اللائحة

وأكمل "لن أكشف عن اللائحة كاملة، فقط سأوضح من خلال ما سأقوله أني أستهدف الموسم المقبل الوصول للقمة".

وتابع "اللائحة لن تجعل اللاعب يحصل على مكافآت فوز بعد كل مباراة، بل سنقسم الموسم إلى 5 مراحل".

وأضاف "سنجعل اللائحة ليست على المدى البعيد أو القريب، بل سنقسم الموسم لأهداف متوسطة".

وأوضح "أول 5 مباريات مرحلة ثم 5 مباريات ونكون قد أنهينا مرحلة أخرى، بعدها 8 في 8 في 8".

واستفاض "لو جمعنا 12 نقطة من أول 5 مباريات سنمنح كل لاعب 20 ألف جنيه، وهكذا".

وأتم "سأستشير لاعبي فريقي من القادة وأنا أفعل ذلك مع قراراتي. وسأتفق مع الإدارة أيضا. المكافآت ستجعل اللاعبين يرغبون في حصد أكبر عدد من النقاط في كل مرحلة لنيل الجائزة".