أحمد زكى عابدين: البرلمان المقبل سيسيطر عليه أصحاب المال والتيار الدينى

قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن البرلمان المقبل سيشبه كثيرا برلمان 2011، حيث سيسيطر عليه أصحاب المال، والدين السياسى، لافتا إلى أن الشعب المصرى يحتاج إلى وقت كافٍ كى يستطيع اختيار المرشح الذى يمثله بشكل جيد فى البرلمان.

وأضاف عابدين لـ"اليوم السابع" أنه اتخذ قرارا بعدم الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء بقوائم أو فردى، ويرى أن الوقت الحالى غير مناسب كى يرشح نفسه بالانتخابات البرلمانية، موضحا أن هناك بعض المرشحين يدفعون بنفسهم فى الانتخابات البرلمانية لتحقيق مصالح لأنفسهم.

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