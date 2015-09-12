أهالى سيناء يتحدون الإرهاب.. اشتعال معركة الانتخابات فى بئر العبد والعريش

رغم العمليات الإرهابية التى تشهدها محافظة شمال سيناء اشتعلت المعركة الانتخابية فى دائرتى العريش الأولى، وبئر العبد الثالثة بشمال سيناء، إثر تقدم رموز لهم ثقلهم الانتخابى.

وقالت مصادر فى محكمة العريش، إن عدد من تقدموا بطلبات الترشيح فى عموم محافظة شمال سيناء ارتفع إلى 25 مرشحًا، أبرزهم فى دائرة العريش الأولى المرشح المحتمل الدكتور حسام رفاعى نقيب الصيادلة بشمال سيناء، والذى تقدم "فردى مستقل"، والمهندس عماد البلك المرشح المحتمل فردى على قائمة حزب الوفد، وهما من أقوى الوجوه التى ظهرت رسميًا كمرشحين وتنافسهما ينذر باشتعال المعركة الانتخابية.

فيما تشهد دائرة بئر العبد الثالثة، صراعًا على المقعد البرلمانى الوحيد المخصص لهذه الدائرة والصراع بين قبيلتى الدواغرة والبياضية ممثلاً فى أبرز المتقدمين للترشيح من هاتين القبيلتين؛ وهما المهندس رمضان سرحان عضو مجلس الشعب الأسبق، والمهندس سامى الهوارى أحد الوجوه الشبابيه الجديدة.

وانحصر التنافس فى دائرتى الشيخ زويد ورفح الثانية بين كل من إبراهيم أبو شعيرة وصالح أبو رياش بعد إحجام مرشحين من قبائل السواركة والرميلات عن التقدم للترشيح.

ولا يزال 3 من المرشحين فى الدائرة الرابعة ومقرها وسط سيناء يجهزون أوراقهم للتقدم.



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ابراهيم ابوشعيرة



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د حسام رفاعى



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رمضلن سرحان



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سامى الهوارى



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عماد البلك

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