أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التجارة" تبحث اقتراح دار الهندسة باستغلال أرض معارض مدينة نصر

Google+ Print
"التجارة" تبحث اقتراح دار الهندسة باستغلال أرض معارض مدينة نصر "التجارة" تبحث اقتراح دار الهندسة باستغلال أرض معارض مدينة نصر
تدرس وزارة التجارة والصناعة، المقترحات التى ستعرضها شركة دار الهندسة خلال الفترة المقبلة، حول تطوير أرض معارض مدينة نصر، والتى تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، والتى سيتم البت فى المقترحات المقدمة، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول بالوزارة من الشركة خلال لجنة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزيرى الصناعة والتخطيط.

وكانت الحالية، قامت بتخصيص مساحة ٥٠٠ فدان لأرض معارض جديدة «اكسبو سيتى» على طريق العين السخنة، كبديل لأرض معارض مدينة نصر، والابتعاد عن قلب العاصمة التى تسببت مدينة المعارض بمدينة نصر فى شلل مرورى بهذه المنطقة، عند إطلاق المعارض المختلفة على مدار العام.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تنتهى الحكومة الحالية من أرض معارض طريق السخنة فى مدة زمنية 5 سنوات عقب الإعلان عن تطوير أرض معارض مدينة نصر لتوجيه المبالغ المالية من استئجارها لبناء الأرض الجديدة بالسخنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية