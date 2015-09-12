"التجارة" تبحث اقتراح دار الهندسة باستغلال أرض معارض مدينة نصر

تدرس وزارة التجارة والصناعة، المقترحات التى ستعرضها شركة دار الهندسة خلال الفترة المقبلة، حول تطوير أرض معارض مدينة نصر، والتى تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، والتى سيتم البت فى المقترحات المقدمة، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول بالوزارة من الشركة خلال لجنة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزيرى الصناعة والتخطيط.

وكانت الحكومة الحالية، قامت بتخصيص مساحة ٥٠٠ فدان لأرض معارض جديدة «اكسبو سيتى» على طريق العين السخنة، كبديل لأرض معارض مدينة نصر، والابتعاد عن قلب العاصمة التى تسببت مدينة المعارض بمدينة نصر فى شلل مرورى بهذه المنطقة، عند إطلاق المعارض المختلفة على مدار العام.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تنتهى الحكومة الحالية من أرض معارض طريق السخنة فى مدة زمنية 5 سنوات عقب الإعلان عن تطوير أرض معارض مدينة نصر لتوجيه المبالغ المالية من استئجارها لبناء الأرض الجديدة بالسخنة.