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ننشر أسماء الحجاج المصريين المصابين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى

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ننشر أسماء الحجاج المصريين المصابين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى ننشر أسماء الحجاج المصريين المصابين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى
ينشر اليوم السابع أسماء الحجاج المصابين فى حادث سقوط الرافعة بالحرم المكى

وإليكم أسماء المصابين:


>1- محمد على محمد على .. محافظة الدقهلية .. اشتباه كسر فى الزراع اليسرى .
>2- مديحة على عبد البديع .. الفيوم .. كسر فى الزراع اليسرى.
>3- محمد حسنى .. القليوبية .. كسور مضاعفة بالوجه والرأس .
>4- محمود على شعبان .. المنوفية .. جرح بالساق اليمنى واشتباه كسر بالركبة اليسرى .
>5- محمود عثمان محمود .. القاهرة .. كسر بالساق اليسرى .
>6- سمير عبد العزيز محمد .. الدقهلية .. كسر بالساق اليمنى .
>7- محمد أحمد محمد .. الشرقية .. كسر بالساق اليمنى .
>8- أحمد عبد الفتاح محمد .. سوهاج .. جرح بالساق وفروة الرأس .
>9- عبد السند حسن عبد السند .. كفر الشيخ .. جرح بالظهر .
>10 - محمد السيد خليفة .. إسماعيلية .. كسر بالساق اليسرى
>11- رضا إسماعيل شحت .. الشرقية .. كسر مضاعف بالساق الأيسر .
>12- شريف محمد .. كسر بالعضد الأيسر .
>13- سامية نصر الدين محمد .. الغربية .. كسر بالساعد الأيسر .
>14- ناهد أحمد سلامة .. كدمة بالعين اليمنى والظهر .
>15- إبراهيم محمد إبراهيم .. الشرقية .. اشتباه ارتجاج .
>16- عبد الخالق محمد أحمد .. الشرقية .. اشتباه كسر بالقدم اليسرى .
>17- دعاء محمد خلف .. كسر بالساقين .
>18- أيمن رشاد .. القاهرة .. كدمات بالعين والرأس .
>19 - الحسين على بربرى .. جار التشخيص
>20- مختار القطب إبراهيم .. جار التشخيص.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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