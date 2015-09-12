ننشر أسماء الحجاج المصريين المصابين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى

ينشر اليوم السابع أسماء الحجاج المصابين فى حادث سقوط الرافعة بالحرم المكىإعلان - Ads إعلان - Ads
>1- محمد على محمد على .. محافظة الدقهلية .. اشتباه كسر فى الزراع اليسرى .
>2- مديحة على عبد البديع .. الفيوم .. كسر فى الزراع اليسرى.
>3- محمد حسنى .. القليوبية .. كسور مضاعفة بالوجه والرأس .
>4- محمود على شعبان .. المنوفية .. جرح بالساق اليمنى واشتباه كسر بالركبة اليسرى .
>5- محمود عثمان محمود .. القاهرة .. كسر بالساق اليسرى .
>6- سمير عبد العزيز محمد .. الدقهلية .. كسر بالساق اليمنى .
>7- محمد أحمد محمد .. الشرقية .. كسر بالساق اليمنى .
>8- أحمد عبد الفتاح محمد .. سوهاج .. جرح بالساق وفروة الرأس .
>9- عبد السند حسن عبد السند .. كفر الشيخ .. جرح بالظهر .
>10 - محمد السيد خليفة .. إسماعيلية .. كسر بالساق اليسرى
>11- رضا إسماعيل شحت .. الشرقية .. كسر مضاعف بالساق الأيسر .
>12- شريف محمد .. كسر بالعضد الأيسر .
>13- سامية نصر الدين محمد .. الغربية .. كسر بالساعد الأيسر .
>14- ناهد أحمد سلامة .. كدمة بالعين اليمنى والظهر .
>15- إبراهيم محمد إبراهيم .. الشرقية .. اشتباه ارتجاج .
>16- عبد الخالق محمد أحمد .. الشرقية .. اشتباه كسر بالقدم اليسرى .
>17- دعاء محمد خلف .. كسر بالساقين .
>18- أيمن رشاد .. القاهرة .. كدمات بالعين والرأس .
>19 - الحسين على بربرى .. جار التشخيص
>20- مختار القطب إبراهيم .. جار التشخيص.
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وإليكم أسماء المصابين:
>1- محمد على محمد على .. محافظة الدقهلية .. اشتباه كسر فى الزراع اليسرى .
>2- مديحة على عبد البديع .. الفيوم .. كسر فى الزراع اليسرى.
>3- محمد حسنى .. القليوبية .. كسور مضاعفة بالوجه والرأس .
>4- محمود على شعبان .. المنوفية .. جرح بالساق اليمنى واشتباه كسر بالركبة اليسرى .
>5- محمود عثمان محمود .. القاهرة .. كسر بالساق اليسرى .
>6- سمير عبد العزيز محمد .. الدقهلية .. كسر بالساق اليمنى .
>7- محمد أحمد محمد .. الشرقية .. كسر بالساق اليمنى .
>8- أحمد عبد الفتاح محمد .. سوهاج .. جرح بالساق وفروة الرأس .
>9- عبد السند حسن عبد السند .. كفر الشيخ .. جرح بالظهر .
>10 - محمد السيد خليفة .. إسماعيلية .. كسر بالساق اليسرى
>11- رضا إسماعيل شحت .. الشرقية .. كسر مضاعف بالساق الأيسر .
>12- شريف محمد .. كسر بالعضد الأيسر .
>13- سامية نصر الدين محمد .. الغربية .. كسر بالساعد الأيسر .
>14- ناهد أحمد سلامة .. كدمة بالعين اليمنى والظهر .
>15- إبراهيم محمد إبراهيم .. الشرقية .. اشتباه ارتجاج .
>16- عبد الخالق محمد أحمد .. الشرقية .. اشتباه كسر بالقدم اليسرى .
>17- دعاء محمد خلف .. كسر بالساقين .
>18- أيمن رشاد .. القاهرة .. كدمات بالعين والرأس .
>19 - الحسين على بربرى .. جار التشخيص
>20- مختار القطب إبراهيم .. جار التشخيص.
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