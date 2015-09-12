ننشر أسماء الحجاج المصريين المصابين فى حادث سقوط رافعة بالحرم المكى

وإليكم أسماء المصابين:

ينشر اليوم السابع أسماء الحجاج المصابين فى حادث سقوط الرافعة بالحرم المكى>1- محمد على محمد على .. محافظة الدقهلية .. اشتباه كسر فى الزراع اليسرى .>2- مديحة على عبد البديع .. الفيوم .. كسر فى الزراع اليسرى.>3- محمد حسنى .. القليوبية .. كسور مضاعفة بالوجه والرأس .>4- محمود على شعبان .. المنوفية .. جرح بالساق اليمنى واشتباه كسر بالركبة اليسرى .>5- محمود عثمان محمود .. القاهرة .. كسر بالساق اليسرى .>6- سمير عبد العزيز محمد .. الدقهلية .. كسر بالساق اليمنى .>7- محمد أحمد محمد .. الشرقية .. كسر بالساق اليمنى .>8- أحمد عبد الفتاح محمد .. سوهاج .. جرح بالساق وفروة الرأس .>9- عبد السند حسن عبد السند .. كفر الشيخ .. جرح بالظهر .>10 - محمد السيد خليفة .. إسماعيلية .. كسر بالساق اليسرى>11- رضا إسماعيل شحت .. الشرقية .. كسر مضاعف بالساق الأيسر .>12- شريف محمد .. كسر بالعضد الأيسر .>13- سامية نصر الدين محمد .. الغربية .. كسر بالساعد الأيسر .>14- ناهد أحمد سلامة .. كدمة بالعين اليمنى والظهر .>15- إبراهيم محمد إبراهيم .. الشرقية .. اشتباه ارتجاج .>16- عبد الخالق محمد أحمد .. الشرقية .. اشتباه كسر بالقدم اليسرى .>17- دعاء محمد خلف .. كسر بالساقين .>18- أيمن رشاد .. القاهرة .. كدمات بالعين والرأس .>19 - الحسين على بربرى .. جار التشخيص>20- مختار القطب إبراهيم .. جار التشخيص.

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