أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إغلاق المطاف المؤقت بالمسجد الحرام بعد حادث سقوط الرافعة

Google+ Print
أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين إغلاق المطاف المؤقت بطابقيه حتى إشعار آخر، وذلك عقب الحادث الأليم الذى وقع عصر أمس الجمعة بالمسجد الحرام وأودى بحياة 107 حتى الآن، إثر سقوط رافعة مستخدمة فى أعمال التوسعة عقب هبوب عواصف شديدة ورياح قوية وأمطار غزيرة بالمسجد الحرام.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

- صحافة المواطن.. مصريون يتوجهون لمستشفيات مكة للتبرع بالدم لمصابى الحرم

- خادم الحرمين يتلقى برقيات واتصالات للعزاء فى ضحايا حادث الحرم المكى

- الصحة : ارتفاع عدد المصابين المصريين فى حادث الحرم لـ 22 حالة

- ارتفاع عدد وفيات الحرم المكى إلى 107 حالات وفاة والإصابات إلى 238 إصابة

- الرئيس السيسى يهاتف العاهل السعودى للتعزية فى ضحايا حادث الحرم المكى

- غادة والى تجرى اتصالا ببعثة حج "التضامن" للاطمئنان على حجاج الجمعيات

- جامعة الدول العربية تنعى ضحايا حادث انهيار رافعة الحرم المكى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365