إغلاق المطاف المؤقت بالمسجد الحرام بعد حادث سقوط الرافعة

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين إغلاق المطاف المؤقت بطابقيه حتى إشعار آخر، وذلك عقب الحادث الأليم الذى وقع عصر أمس الجمعة بالمسجد الحرام وأودى بحياة 107 حتى الآن، إثر سقوط رافعة مستخدمة فى أعمال التوسعة عقب هبوب عواصف شديدة ورياح قوية وأمطار غزيرة بالمسجد الحرام.

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