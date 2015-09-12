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"كاليفورنيا" توافق على الانتحار بمساعدة طبية للمرضى اليائسين من الشفاء

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"كاليفورنيا" توافق على الانتحار بمساعدة طبية للمرضى اليائسين من الشفاء "كاليفورنيا" توافق على الانتحار بمساعدة طبية للمرضى اليائسين من الشفاء
وافق المجلس التشريعى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة على مشروع قانون يجيز انتحار المرضى الميئوس من شفائهم بمساعدة طبية على الرغم من اعتراض الجماعات الدينية والمدافعة عن حقوق المعوقين.

وأرسل المجلس مشروع القانون إلى جيرى براون الحاكم الديمقراطى لولاية كاليفورنيا للموافقة أو الاعتراض عليه.

وسيسمح مشروع القانون للمريض، الذى يتمتع بحالة عقلية سليمة واتفق طبيبان على أنه لن يعيش سوى ستة أشهر أن يطلب وصفة طبية تُنهى حياته.

واعترضت الكنيسة الكاثوليكية على مشروع القانون ولم يقل براون ماإذا كان سيوقع عليه، أم لا.

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مصر 365