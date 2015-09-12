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مباحثات مع "الوكالة الذرية" لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية بمصر

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مباحثات مع "الوكالة الذرية" لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية بمصر مباحثات مع "الوكالة الذرية" لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية بمصر
أكد المستشار الدكتور هانى خضر، المتحدث الرسمى باسم البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة مع مسئولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة بعض الأمور التى تصب فى صالح تحسين وتطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى خلال فعليات أعمال الدورة (59) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا فى الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجارى.

وأضاف خضر أن البرنامج المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية يتم فى إطار التزام مصر الكامل بالمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيلقى كلمة أمام المؤتمر، سيؤكد خلالها على أهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأشار خضر إلى أنه من المقرر أن يجرى الوفد المصرى، على هامش أعمال المؤتمر العام، عدداً من اللقاءات مع رؤساء وممثلى العديد من وفود الدول الأجنبية، التى أعربت خلال الأيام الماضية عن تطلعها للقاء الوفد المصرى، للتباحث حول العديد من الأمور الفنية ذات الاهتمام المشترك.

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