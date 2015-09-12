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بالصور.. محكمة الخارجة تسبح فى بركة من مياه الصرف الصحى والمخلفات

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رصدت عدسة اليوم السابع مظاهر بشعة لانتشار مياه الصرف الصحى والمخلفات الهائلة، التى تطوق مبنى محكمة الخارجة الكائن بحى الزهور التابع لمدينة الخارجة بالوادى الجديد.

وانتشرت كميات هائلة من مياه الصرف الصحى المتسربة منذ عدة أشهر دون أدنى تدخل من الجهات المختصة لإصلاح تلك الأعطال، مما تسبب فى انتشار برك الصرف الصحى فى محيط المحكمة بجانب إلقاء كميات كبيرة من المخلفات الصلبة والورقية حول مبنى المحكمة، تعكس مدى الإهمال الشديد من رئاسة مركز ومدينة الخارجة فى التعامل مع تلك المخلفات.

وتسبب انتشار مياه الصرف الصحى على مدار تلك الأشهر فى نمو غابات من الحشائش، وانتشار الحشرات والزواحف التى تهدد أهالى حى الزهور، كما تنتشر الروائح الكريهة المنبعثة من تلك المياه، حيث اضطرت الجهات المختصة لردم تلك البحيرة من مياه الصرف بكميات كبيرة من الرمال ومخلفات البناء، والتى لم تحل المشكلة فى ظل استمرار تسرب مياه الصرف من مواسير المبنى، بما يهدده بالسقوط ويعرض حياه العاملين فيه للخطر .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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