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اليوم.. أولى جلسات محاكمة محمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة محمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية اليوم.. أولى جلسات محاكمة محمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية
تنظر اليوم السبت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر ضياء الدين أولى جلسات محاكمة محمد ناصر المذيع بقناة الشرق الإخوانية، لاتهامه ببث شائعات وأكاذيب والتحريض على قتل ضباط الشرطة.

كانت النيابة العامة قدمت الإخوانى محمد ناصر مذيع قناة الشرق، التى تبث من تركيا للمحاكمة أمام محكمة جنح الدقى بتهم قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة، كان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام الشهيد هشام بركات يتهم فيه محمد ناصر المذيع بقناة الشرق بتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية والتحريض على قتل ضباط الشرطة، وأنه يتقاضى تمويلًا خارجيًا من أجهزة استخباراتية داعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى لتنفيذ مخططهم لإسقاط مؤسسات الدولة.

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مصر 365