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لو الدورة الشهرية هاتجيلك فى الحج ما تنسيش أدوية منع الطمث قبل السفر بأسبوع

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لو الدورة الشهرية هاتجيلك فى الحج ما تنسيش أدوية منع الطمث قبل السفر بأسبوع لو الدورة الشهرية هاتجيلك فى الحج ما تنسيش أدوية منع الطمث قبل السفر بأسبوع
الدورة الشهرية من أكبر المخاوف التى تنتاب المرأة فترة الحج، نظرا لأن مناسك الحج لها مواقيت محددة، قد تفسد لو لم تتمكن المرأة من القيام بها فى موعدها.

وبالتالى قدوم الدورة الشهرية فى فترة الحج قد يؤدى إلى عجزها عن آداء تلك المناسك، ولكن مع التقدم العلمى فى مجال الطب فأغلب النساء تعتمد على تناول الأقراص التى تمنع الدورة الشهرية فى تلك الرحلة المباركة.

وتبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا فموعد تناول أقراص منع الدورة الشهرية، هو أهم العوامل التى تساعد على نجاحها فى تحقيق الهدف المرجو منها.

ويؤكد أبو النجا أن الكثير من النساء تجهل الموعد المحدد لتناول تلك الأقراص وأغلبهن يتناولنها فى فترة متأخرة، مما يسمح للدورة الشهرية أن تأتى فى موعدها دون تأثر.

وعن هذا الموعد فيشدد أبو النجا على أن يتم البدء بتناول الأقراص قبل موعد الدورة الشهرية بفترة لا تقل عن أسبوعين كاملين، مع الاستمرار بنفس الجرعة يوميا لحين الانتهاء من أداء جميع مناسك الحج.

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