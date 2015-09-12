4 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل الجولة الخامسة

جولة جديدة تستعد للانطلاق من الدوري الأقوى والأعرق. الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم FilGoal.com نصائح لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الخامسة.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتازي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم التالي على التوالي. (تعرف على تفاصيل دوري FilGoal.com)

استعدادا لدوري أبطال أوروبا يلعب كل كبار إنجلترا يوم السبت بإقامة 7 مباريات والبداية مع إيفرتون وتشيلسي.

ومباراتان يوم الأحد على أن تُختتم الجولة يوم الاثنين بلقاء ويست هام ونيوكاسل.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة الخامسة 4 نصائح لرواد Fantasy.

1) سيلفا

مانويل بلليجريني المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أكد غياب دافيد سيلفا عن لقاء سيتي أمام كريستال بالاس.

ولكن قبل أن تُخرج سيلفا من فريقك عليك التفكير كثيرا وكثيرا.

ستكون مجازفة كبيرة منك في حالة قررت بيع سيلفا والسبب هو جدول مباريات مانشستر سيتي.

حتى وإن لم يشارك سيلفا أمام كريستال بالاس فضع اللاعب احتياطيا ولا تبيعه.

سيتي سيستضيف وست هام ثم يواجه توتنام الفريق المفضل بالنسبة لسيتي وبعدها يستضيف سيتي نيوكاسل وبورنموث على التوالي.

أنظر إلى تلك المباريات قبل أن تستعجل وتقرر بيع سيلفا بشكل نهائي من فريقك.

2) بيجوفيتش

يعود من جديد أسمير بيجوفيتش لحراسة مرمى البلوز تشيلسي.

تيبو كورتوا تعرض لإصابة قوية ستجعله يغيب عن صفوف تشيلسي لمدة شهرين على الأقل.

بيجوفيتش تألق في ظهوره الأول والثاني مع تشيلسي على الرغم من عدم تحقيق الفريق للفوز.

أمام سوانزي حل بيجوفيتش كبديل بعد طرد كورتوا في لقاء انتهى بالتعادل. ثم تألق أمام سيرخيو أجويرو ومانشستر سيتي ولكنه كان وحيدا في الميدان وفشل في الصمود ليسقط أمام دبابات سيتي 3-0.

ويمتاز بيجوفيتش بالتألق في التسديدات من الخارج والانفرادات على المرمى.

وكلها كرات تجمع له نقاط وتجمع لك نقاط فأجعله ضمن خياراتك المتاحة لحراسة المرمى مع الأخذ بالاعتبار جدول مباريات تشيلسي الصعب وسوء حالة دفاع الفريق.

ولكن الآن وبعد التوقف الدولي بالتأكيد الوضع سيكون مختلفا.

3) ويلسون

هو أكثر مهاجم جمعا للنقاط في اللعبة حتى الآن.

28 نقطة من 4 مباريات.

بورنموث يحل ضيفا على نوريش سيتي. بورنموث يستضيف سندرلاند. ستوك سيتي يستضيف بورنموث. واتفورد يحل ضيفا على بورنموث.

4 مباريات متتالية للوافد الجديد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لا تفكر كثيرا وأذهب وضم كاليوم ويلسون إلى فريقك.

فهو المهاجم الأبرز في الدوري حتى الآن ودفاعات نوريتش وسندرلاند ستكون في مهمة صعبة أمام الهداف ويلسون.

فأغتنم الفرصة.

4) شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

أليكسيس سانشيز في مهمة لقيادة أرسنال لتحقيق أول انتصار في ملعب الإمارات هذا الموسم.

ستوك سيتي الذي يعاني بغياب تشارلي أدم وإبراهيم أفلاي يحل ضيفا على أرسنال.

فرصة قد تكون مناسبة لسانشيز لهز الشباك وقيادة أرسنال للفوز. فرصة استغلها أنت بشكل جيد.

إذ ذكرنا من يتألق منذ بداية الموسم حتى الجولة الرابعة فعلينا ذكر أسم افتيمبي جوميز.

الفرنسي الرائع يواصل التألق وتسجيل الأهداف مباراة تلو الأخرى.

سوانزي على موعد لمواجهة واتفورد. فرصة جديدة أمام جوميز وسوانزي لمواصلة التألق على الرغم من صعوبة أصحاب الأرض.

ولكن تبقى فرصة جوميز كبيرة جدا لهز الشباك.

وبالتأكيد عليك دائما النظر إلى مانشستر سيتي والتفكير في جعل سيرخيو أجويرو قائدا لفريقك.