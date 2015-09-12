في الليجا - الأعين تترقب موقعة أتليتكو وبرشلونة .. ومواجهة مدريدية كتالونية جديدة

(إفي): سيتوجه حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة، إلى مدريد من أجل خوض موقعة صعبة أمام أتليتكو مدريد بطل الموسم قبل الماضي، على ملعبه "فيسنتي كالديرون" يوم السبت في أبرز مباريات الجولة الثالثة من "الليجا".

وتحصل كلا الفريقين على العلامة الكاملة في الجولتين الأوليين وسيخوضان تلك الموقعة الهامة، التي تأتي في بداية الموسم الكروي الجديد، بعد فترة التوقف خلال الأسبوع الماضي بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية المختلفة.

ويعود البلاوجرانا من جديد إلى ملعب (فيسنتي كالديرون) بعدما شهد تتويج فريق المدرب لويس إنريكي الموسم الماضي باللقب الثالث والعشرين للفريق في الليجا بعد فوزهم على "الروخيبلانكوس" بهدف نظيف أحرزه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستطاع الفريق الكتالوني الحصول على العلامة الكاملة في جولتي الليجا الأوليين بعدما فاز بهدف نظيف على كل من أثليتك بلباو ومالاجا على الترتيب.

ومنذ قدوم الأرجنتيني دييجو سيميوني على رأس الإدارة الفنية للكتيبة المدريدية، لم يتذوق الفريق طعم الفوز على برشلونة سوى في مناسبة وحيدة خلال 12 لقاء خاضها الفريقان سويا.

ويتسلح أبناء المدير الفني الأرجنتيني بالجانب المعنوي بعد فوزهم في ثاني جولات البطولة المحلية على فريق سيفيليا العنيد في معقله، رامون سانشيز بيزخوان، بنتيجة كبيرة (0-3) وحصدهم للعلامة الكاملة.

ومن جانبه، سيكمل ممثل مدريد الآخر، ريال مدريد، مسلسل المواجهات المدريدية الكتالونية عندما يخرج إلى مدينة برشلونة لمواجهة فريق إسبانيول يوم السبت.

ريال مدريد حقق فوزه الأول في الجولة الماضية وبنتيجة كبيرة أمام ريال بيتيس بخماسية نظيفة.

وسيخوض رافائيل بينيتيث مباراته الأولى كمدير فني لريال مدريد على ملعب "باور8 ستاديوم" معقل الفريق الكتالوني، وهو منقوصا من لاعبه البرازيلي دانيلو المصاب بتمزق في أربطة القدم اليمنى.

ولم يسبق لفريق إسبانيول الفوز على ريال مدريد منذ انتقاله للعب في مدينة كورنيا عام 2009.

ولن يستطيع سيرجيو جونزاليز، المدير الفني لإسبانيول، التعويل على خدمات كل من بورجي وماركو أسينسيو، المعارين من ريال مدريد، بسبب بنود في عقدهما تحول دون اللعب أمام الفريق الملكي.

وعلى ملعبه "المولينون" في مدينة خيخون، يسعى فريق سبورتنج للظفر بأول ثلاث نقاط له هذا الموسم عندما يستضيف فالنسيا، وذلك بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أمام ريال مدريد بدون أهداف وبنفس النتيجة أمام ريال سوسيداد.

في المقابل يسعى فريق المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتوس للخروج من دوامه التعادلات والفوز بأول ثلاث نقاط، بعد تعادله سلبيا أمام رايو في أولى مبارياته، ثم خسارة نقطتين على ملعبه "المستايا" بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وقد تشهد تلك المباراة المشاركة الأولى لمدافع "الخفافيش" الجديد التونسي أيمن عبد النور قادما من صفوف موناكو الفرنسي.

ويستضيف متصدر الليجا سلتا فيجو على ملعبه في مدينة بالايدوس الصاعد حديثا لاس بالماس لمواصلة سلسلة انتصاراته منذ بداية الموسم، في الوقت الذي سيخرج فيه فريق إيبار، ثاني الترتيب بفارق الأهداف، لمواجهة مالاجا على ملعبه "لاروساليدا"، لتأكيد انطلاقته الناجحة في هذا الموسم بعدما بقى بين عمالقة الليجا بقرار إداري قضى بهبوط فريق إلتشي.

ويتحسس أثليتك بلباو، بطل السوبر الإسباني على حساب برشلونة، طريق الانتصارات على ملعبه أمام خيتافي، بعدما خرج خالي الوفاض في مباراتيه السابقتين أمام برشلونة وإيبار وتذيل ترتيب الليجا.

وسيخوض فريق جرانادا مواجهة متكافئة مع فياريال في ملعب "لوس كارمينيس" بعدما استطاع الفريقان الفوز على خيتافي وإسبانيول على الترتيب في الجولة السابقة، بينما سيخرج ريال سوسيداد، مدعوما بمهاجمه الدولي المكسيكي كارلوس فيلا، لمواجهة ريال بيتيس على ملعبه "بينيتو فيامارين".

وتختتم مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني يوم الاثنين بلقاء رايو فاييكانو وديبورتيفو لاكورونيا، على ملعب الأول، الذي شهد فوز فريق "البلانكي أزول" (1-2) في مباراة الموسم الماضي.