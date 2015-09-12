بالفيديو - كوميديا الحراس .. بوردو يتعادل مع سان جيرمان 2-2

(إفي): سقط باريس سان جيرمان بخطأ لحارسه كيفن تراب في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام بوردو الذي كان يلعب بعشرة لاعبين في نهاية المباراة ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وكان بوسع حامل اللقب تحقيق انتصاره الخامس على التوالي بالموسم الجديد في الليج آ لكنه اكتفى بالخروج بنقطة واحدة بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه الذي استمر حتى الدقيقة 79.

واستمر الـ(بي اس جي) في صدارة ترتيب المسابقة بـ13 نقطة متفوقا بأربع نقاط على أقرب ملاحقيه ريمس ورين في حين رفع بوردو رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع.

افتتح الباراجوائي ادينسون كافاني التسجيل بعد 27 دقيقة عندما أفلتت الكرة من يد الحارس سيدريك كاراسو داخل المنطقة ليلتقطها كافني ويسددها قوية داخل الشباك.

وعادل هنري سايفيت النتيجة بعد بأربع دقائق من كرة ركنية تابع مسارها برأسة لتصطدم بأيدي الحارس كيفن تراب وتذهب إلى داخل الشباك.

وتقدم كافاني لأصحاب الأرض مرة أخرى من كرة ثابتة من على حدود المنطقة في الدقيقة 34.

وارتقى كافاني إلى صدارة هدافي المسابقة ليتقاسمها برصيد أربعة أهداف مع المهاجم الجزائري الأصل نبيل فقير الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مؤخرا مع منتخب فرنسا.

وكاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا أن يوسع الفارق قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى تمريرة رائعة داخل المنطقة من البرازيلي لوكاس مورا لينفرد بالمرمى لكن الحارس كاراسو تصدى ببراعة لها.

ولعب بوردو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد حصول هنري سايفيت على البطاقة الصفراء الثانية.

لكن النقص العددي لم يمنع الضيوف من التعادل بعد دقيقتين من خطأ للحارس تراب الذي تراخى في إبعاد كرة أعادها إليه الدفاع لينقض عليه التونسي وهبي الخزري ويرسلها إلى الشباك.

شاهد أخطاء كوميدية من الحراس في تعادل بوردو أمام سان جيرمان