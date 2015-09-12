سيفيليا يواصل نزيف النقاط بتعادل آخر أمام ليفانتي

(إفي): واصل فريق سيفيليا الإسباني لكرة القدم سلسلة نتائجه السيئة منذ بداية الموسم وذلك بعدما تعادل إيجابيا (1-1) مساء يوم الجمعة أمام ليفانتي على ملعب الأخير بمدينة فالنسيا، في مستهل مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني.

تقدم اللاعب الفرنسي الشاب ستيفن نزونزي في النتيجة لفريق سيفيليا بعد مرور 12 دقيقة من بداية اللقاء، بينما عادل لاعب الوسط الإسباني فيكتور كاماراسا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يصبح رصيد الفريق الأندلسي نقطتين في المركز الرابع عشر وهو نفس رصيد فريق ليفانتي في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.

وفشل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري في تحقيق أي فوز في الليجا بعد مرور ثلاث جولات بتعادله سلبيا خارج أرضه في مستهل مبارياته بالليجا أمام مالاجا بينما تلقى هزيمة ثقيلة على ملعبه أمام أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، قبل أن يفقد نقطتين جديدتين بتعادله الإيجابي مساء الجمعة.

ويثير هذا الأداء المتواضع لصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، أربع مرات، الكثير من الشكوك من قبل جماهيره وذلك قبل خوض المعترك القاري في بطولة دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الكتيبة الإسبانية.

ووضعت قرعة البطولة الأعرق في أوروبا فريق سيفيليا في المجموعة الرابعة الحديدية إلى جانب كل من يوفنتوس الإيطالي، وصيف حامل اللقب، ومانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني.